Bolsonarista se pendura em caminhão para impedir passagem de veículo durante protestos em Caruaru

Um vídeo está circulando nas redes sociais de um bolsonarista que ficou pendurado em um caminhão durante as manifestações em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Segundo testemunhas, o motorista teria furado o bloqueio, feito pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Um dos bolsonaristas subiu na frente do caminhão e ficou pendurado tentando impedir a passagem do caminhão.