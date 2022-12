Bolsonarista suspeito de terrorismo acusa comparsa de liderar ataques à PF

Foragido de Brasília e suspeito de participar de um ato terrorista a bomba em Brasília, o eletricista Alan Diego Rodrigues dos Santos, 32 anos, foi apontado com um dos líderes dos ataques à Polícia Federal, em 12 de dezembro. As afirmações são de outro suspeito de atuar no ataque a bomba, o gerente de postos de combustíveis George Washington Sousa. O UOL obteve cópia de um vídeo em que Sousa afirma que Rodrigues foi “um dos cabeças” do ataque à PF. “Ele era um dos cabeças, encabeçando na frente da Polícia Federal”, disse Sousa, que está detido na Papuda por produzir uma bomba que, depois, foi instalada por Rodrigues

O artefato foi neutralizado antes de ser detonado.

Em 12 de dezembro, Sousa esteve no local dos ataques à PF, no Setor Comercial Norte e Setor Hoteleiro Norte, na área central de Brasília. “Naquela confusão eu estava como pacificador”, afirmou ele, no vídeo. “Eu cheguei depois de 40 minutos. Entrei em uma barreira do [batalhão de] choque [da Polícia Militar].”

A Polícia Federal identificou que o grupo responsável pela bomba no caminhão participou de atos de vandalismo em Brasília na semana anterior, segundo o jornal O Globo. O UOL confirmou com uma fonte que a PF enviou o caso ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. O motivo é que os policiais entenderam que os fatos têm relação com inquérito relatado pelo magistrado sobre a atuação de milícias em crimes contra a democracia, previstos no Código Penal.

