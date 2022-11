Bolsonarista tenta bloquear rodovia ajoelhado na pista; vídeo

Goiânia – Um – Um homem se ajoelhou no meio de uma rodovia na tentativa do bloquear o tráfego de veículos durante manifestação de apoio ao presidente e candidato derrotado das eleições, Jair Bolsonaro (PL). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (31/10), na BR-050, em Catalão, a cerca de 275 km da capital goiana. Segundo a corporação, a manifestação do bolsonarista não afetou trânsito.

Pelas imagens é possível notar que o homem está ajoelhado e segurando uma bandeira do Brasil. No momento do registro, chovia no local. Ainda de acordo com a PRF, o homem só saiu da rodovia com a chegada dos agentes.

Bloqueios A PRF informou que, durante a tarde desta segunda-feira (31/10), cinco rodovias federais que cortam o estado de Goiás têm bloqueio total, ou seja, em ambos os sentidos. Sendo elas: Km 102 BR-060, em Anápolis, Km 60 BR-060, Abadiânia; Km 118 BR-118, em Caiapônia e Km 279 BR-050, em Catalão. O Km 196 da BR-364, em Jataí, está parcialmente bloqueado passando uma faixa e veículos de passeio (ambos sentidos) e o km 700 da BR-154 , em Itumbiara, já foi liberado. Em todo o país, já foram registrados 63 pontos em rodovias de 11 estados brasileiros e do Distrito Federal. As informações são da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava). As manifestações começaram na madrugada desta segunda-feira (31/10). Autoria dos bloqueios As manifestações não foram convocadas por uma organização específica, mas têm sido incentivadas por grupos bolsonaristas nas redes sociais, após a derrota do presidente nas urnas. Uma série de canais foram criados no aplicativo Telegram para convocar atos em todo o Brasil. Os grupos pedem intervenção militar devido ao resultado das eleições. Com 100% das urnas apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), à 0h29 de segunda-feira (31/10), Lula venceu as eleições brasileiras com 50,90% dos votos válidos. O petista bateu o próprio recorde e recebeu o maior número de votos da história do país: 60.345.999. Jair Bolsonaro somou 58.206.354 votos e ficou com 49,10%.

