Bolsonaro aciona STF contra Lula e Gleisi por ‘crimes contra honra’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) acionou o Supremo Tribunal Federal (STF), na última sexta-feira (25/11), contra a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), alegando que ambos teriam cometido crimes contra sua honra.

No documento, os advogados do presidente citam propagandas eleitorais e o comício feito por Lula no Complexo do Alemão, onde ele chama Bolsonaro de “genocida, miliciano, assassino, demônio e canibal”.

De acordo com a petição, a ação se justifica pelas “falas ofensivas à honra do representante e imputação de fatos definidos como crime, solicitando que seja feita apreciação do foro competente para processo e julgamento, bem como para eventual autorização de instauração de inquérito policial”.

O ofício, encaminhado à presidente do STF, a ministra Rosa Weber, ainda pede que a corte indique o foro competente para processo e julgamento, bem como para eventual autorização de instauração de inquérito policial.

O texto é assinado pelo delegado da Polícia Federal Márcio Nunes de Oliveira.

Por Estado de Minas