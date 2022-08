Bolsonaro afirma acreditar que pode ser preso caso deixe a Presidência, diz colunista

De acordo com informações da colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o presidente Jair Bolsonaro (PL) diz ter certeza de que deverá ser alvo de inquéritos que teriam como objetivo levá-lo à prisão caso perca as eleições presidenciais, que acontecem em outubro deste ano.

Além disso, acredita também que seus filhos podem se tornar alvos mais fáceis de investigadores caso deixe a Presidência da República.

Ainda segundo a colunista, Bolsonaro tem repetido a fala a diversos interlocutores em Brasília, inclusive de seu próprio governo.

Com dificuldade de se recuperar nas pesquisas eleitorais, que estão sendo lideradas pelo ex-presidente Lula, principal rival de Bolsonaro nessas eleições, a hipótese estaria deixando o presidente cada vez mais inquieto e, de acordo com alguns interlocutores, “transtornado” em alguns momentos.

A coluna de Mônica Bergano informa também que ouviu nesta segunda-feira (1º) quatro relatos diferentes, que variam apenas em relação ao tom do presidente quando discorre sobre o assunto.

Políticos e autoridades, que não integram o governo, mas que teriam conversado com Bolsonaro nos últimos dias, teriam dito que ele diz que reagirá, e que não será preso com facilidade. Segundo os mesmos relatos, ele tem demonstrado nervosismo e repetido frases que já disse no seu discurso do último dia 7 de setembro, em ato na Avenida Paulista, em São Paulo: “Nunca serei preso”.

Nessa mesma época, o presidente da República afirmou que poderia sair do Palácio “preso, morto ou com vitória”. Nas conversas em Brasília, ele também teria dito, na mesma linha do discurso em São Paulo, que poderá haver “morte” caso tentem prendê-lo.

