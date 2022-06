Bolsonaro chama atenção para “trenzinho” da esquerda na América do Sul

“Nessa briga do bem contra o mal, nós sabemos o que está na mesa: um lado defende o aborto, o outro é contra; um lado defende a família, o outro quer cada vez mais desgastar os seus valores; um lado é contra ideologia de gênero, o outro é favorável; um lado quer que se povo se arme para que se afaste a sombra daqueles que querem roubar nossa liberdade”, enfatizou.

Marcha para Jesus

O chefe do Palácio do Planalto chegou a Florianópolis por volta das 9h e foi recebido por apoiadores do lado de fora do Aeroporto Navegantes. Na ocasião, ele cumprimentou os eleitores e prosseguiu para a Praça Almirante Tamandaré, onde iniciou a marcha, em uma caminhada até a Barra da Torre. Ele fez o trajeto acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Entre os apoiadores, Bolsonaro foi acompanhado pelo caminhoneiro Zé Trovão, pelo empresário catarinense Luciano Hang e pelo senador Jorginho Mello (PL-SC). Também estavam presentes outros políticos alinhados ao governo federal, como o prefeito de Chapecó, João Rodrigues; a vice-governadora, Daniela Reinehr; e o presidente do Conselho Estadual dos Pastores de SC, Leonardo Aluísio.

Os organizadores esperavam receber 50 mil pessoas para a caminhada. Após a marcha, o presidente almoça com lideranças políticas e empresários catarinenses no restaurante do monumento Cristo Luz. Cerca de 250 pessoas devem participar do evento – entre elas, Luciano Hang.

