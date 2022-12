Bolsonaro chora ao abraçar criança que estava com apoiadores no Alvorada; veja

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), voltou a receber apoiadores no Palácio da Alvorada neste domingo (11) para um evento de arriamento da bandeira (que ocorre diariamente por volta das 18h). É a segunda vez em menos de uma semana que o chefe do Executivo recebe seus aliados no gramado da residência oficial. Ele chegou a se emocionar ao abraçar uma criança que estava junto aos manifestantes e foi levada até ele. A criança, que estava com uma camisa da seleção brasileira, também se emocionou com o encontro com o presidente. O próprio Bolsonaro divulgou as imagens em seu Facebook.

Veja o encontro de Bolsonaro com manifestantes e o momento em que ele se emociona:

O presidente Jair Bolsonaro voltou a receber apoiadores no Palácio da Alvorada neste domingo (11) para um evento de arriamento da bandeira. Ele chegou a se emocionar ao abraçar uma criança que estava junto aos manifestantes e foi levada até ele. pic.twitter.com/6jQprp1lCA — O Tempo (@otempo) December 11, 2022

Ao contrário do que aconteceu na sexta-feira (9), porém, ele apenas fez gestos aos manifestantes mas não se pronunciou. Apenas cumprimentou os aliados ao final: “Boa noite a todos vocês”.

Antes, um pastor que estava no Alvorada se dirigiu aos manifestantes e depois fez uma oração junto com eles. Parte desse apoiadores – um volume bem mais expressivo do que o de sexta-feira, estava mais cedo participando de atos na Esplanada dos Ministérios. Em diversos momentos eles gritavam “Fica, fica”, para ele. Além disso, cantaram o hino nacional.

Na sexta-feira, Bolsonaro cumprimentou apoiadores no Palácio da Alvorada pela primeira vez após derrota no segundo turno das eleições presidenciais para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na ocasião, colocou seu futuro nas mãos dos apoiadores : “Quem decide meu futuro são vocês. Quem decide o futuro das Forças Armadas são vocês”.

“Não podemos esperar chegar lá na frente e olhar pra trás e pensar no que não fizemos. Sabemos que o tempo voa. Cada minuto é um minuto a menos. Vamos fazer a coisa certa. Diferentemente de outras pessoas, vamos vencer”, disse na sexta.

