Bolsonaro chora e não discursa durante evento das Forças Armadas

A cerimônia ocorreu nesta segunda-feira (5) no Clube Naval, em Brasília; o ministro da Defesa também estava presente ao evento

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chorou durante sua participação na cerimônia de cumprimento aos oficiais-generais das Forças Armadas, que ocorreu nesta segunda-feira (5), no Clube Naval, em Brasília. O compromisso foi fechado à imprensa, e o chefe do Executivo não discursou.

Estiveram presentes ao evento militar a primeira-dama Michelle Bolsonaro e o ministro Paulo Sérgio Nogueira (Defesa). Em um determinado momento, durante o cumprimento a militares, Bolsonaro chorou, e o momento foi capturado pela transmissão da estatal TV Brasil.

Essa é a terceira agenda do presidente com militares desde as eleições. A primeira ocorreu em Resende, no Rio de Janeiro, em 26 de novembro. Na ocasião, houve uma cerimônia de entrega de espada a aspirantes a oficial do Exército. A segunda, por sua vez, ocorreu na última quinta-feira (1º) — uma solenidade de promoção de oficiais-generais do Exército.