Bolsonaro cumprimenta centenas de apoiadores no Alvorada, mas evita discurso

No fim da tarde deste domingo (11/12), um dia antes da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , o presidente Jair Bolsonaro (PL) cumprimentou centenas de apoiadores que o esperavam na porta do Palácio da Alvorada. Apesar dos pedidos de simpatizantes, Bolsonaro não discursou.O atual chefe do Executivo federal se direcionou à entrada do palácio presidencial de pé, na companhia de seguranças e do ex-ministro do Turismo Gilson Machado.

Quando o presidente foi até a multidão de apoiadores, uma criança entrou no espelho d’água e veio em sua direção. Um dos seguranças pegou a garota no colo e a levou em direção ao mandatário. Emocionado, o mandatário a abraçou.

Bolsonaro chora ao abraçar criança em frente ao Alvorada Assim como fez na última sexta (9/12), #Bolsonaro foi ao encontro dos manifestantes que estão em frente ao #Alvorada. pic.twitter.com/qDIQktPDvR — Metrópoles (@Metropoles) December 11, 2022

Os cidadãos reunidos cantaram o Hino Nacional Brasileiro e entoaram gritos de apoio ao presidente, como “Fica Bolsonaro” e “estamos com você”. Um simpatizante chegou a pedir que titular do Palácio do Planalto “não entregue a faixa a Lula” durante a cerimônia de posse em 1º de janeiro, ao chamar o petista de “ladrão”.

Após visita de Bolsonaro, manifestantes em frente ao Alvorada gritam palavras contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. 📽️ @anairamatsoc pic.twitter.com/aNcPrzqjLc — Metrópoles (@Metropoles) December 11, 2022

O presidente aguardou o hasteamento da bandeira nacional, que ocorre no Palácio da Alvorada, diariamente, às 18h. Todo o momento foi transmitido pelas redes sociais do presidente.

Após a cerimônia de hasteamento, o pastor Ibi Batista, que acompanhou Bolsonaro, agradeceu as manifestações a favor do atual presidente e que contestam o resultado das eleições e, em seguida, conduziu uma oração do Pai Nosso com os presentes.

Bolsonaro não discursou aos apoiadores. Apenas desejou “boa noite para todos” e voltou ao Palácio da Alvorada.

Fim do silêncio

Também motivado pela ampla presença de apoiadores no gramado do Palácio da Alvorada, Bolsonaro saiu para cumprimentar simpatizantes na sexta-feira (9/12).

Ao contrário deste domingo, no entanto, Bolsonaro permeou por diversos temas em sua fala de quase 15 minutos. Entre eles, liberdade de expressão, o papel das Forças Armadas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF). O pronunciamento rompeu um silêncio de quase 40 dias do atual titular do Planalto.

Diplomação de Lula

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será diplomado pelo TSE nesta segunda-feira (12/12). A solenidade, marcada para as 14h, será realizada na sede do órgão, em Brasília.

Na sessão solene, o presidente da República eleito e o vice Geraldo Alckmin receberão das mãos do presidente do Tribunal, o ministro Alexandre de Moraes, os respectivos diplomas eleitorais.

Com os documentos, eles estarão habilitados a tomar posse no dia 1º de janeiro, podendo exercer os mandatos conferidos pelo voto popular no segundo turno das Eleições Gerais de 2022.

METROPOLES