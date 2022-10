Bolsonaro deverá vir à Paraíba na próxima semana, revela Wellington Roberto

O candidato Jair Bolsonaro (PL) deverá vir a Paraíba no próximo dia 15 de outubro (sábado) para cumprir agenda de campanha. Conforme apurou o ClickPB, a informação foi divulgada pelo presidente do PL na Paraíba, Wellington Roberto, no programa Arapuan Verdade, da rádio Arapuan FM.

No entanto, de acordo com Wellington os locais que Bolsonaro irá visitar no estado ainda estão sendo definidos. Presidente da República, Jair Bolsonaro busca a reeleição e obteve 51.072.345 votos (43,20%), alcançando o segundo lugar no âmbito nacional.

O ex-presidente Lula atingiu 57.259.504 votos (48,43%). Na Paraíba, Bolsonaro alcançou 717.416 votos (29,62%) contra 1.554.868 votos (64,21%) obtidos por Lula.

clickpb

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram