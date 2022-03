Bolsonaro diminui diferença em relação a Lula, diz pesquisa Quaest

O presidente Jair Bolsonaro (PL) reduziu a diferença em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (16).

Pesquisa Quaest/Genial para as eleições presidenciais de 2022, divulgada em primeira mão pela CNN nesta quarta-feira (15), traz o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente, com 45% das intenções de voto no primeiro turno, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), com 25%. Depois, aparecem os candidatos Ciro Gomes (PDT), com 7%, e Sergio Moro (Podemos), com 6% das menções.

No cenário com o maior número de candidatos, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), figura com 2% das intenções de voto, mesmo percentual do deputado federal André Janones (Avante). Já Simone Tebet (MDB) registrou 1%, mesmo percentual do governador gaúcho Eduardo Leite, que teria que sair do PSDB para ser candidato. Felipe d’Avila (Novo) foi citado, mas não chegou a 1% das menções.

Além disso, 6% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco/nulo ou não iriam votar. Outros 4% se declararam indecisos.

Lula manteve a liderança com 46% das intenções de voto, contra 26% de Bolsonaro na média de todos os cenários. Em relação ao levantamento de fevereiro, o presidente ganhou dois pontos percentuais, no limite da margem de erro, enquanto o petista ficou estagnado.

Lula e Bolsonaro são seguidos por Ciro Gomes (PDT), que manteve os 7%, e Sergio Moro (Podemos), que oscilou de 8% para 6%. Simone Tebet (MDB) tem 1%. Eduardo Leite (PSDB) registrou 1% ou 3% a depender do cenário. Felipe d’Avila (Novo) não pontuou.

A pesquisa ouviu 2 000 eleitores entre os dias 10 e 13 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é BR-06693/2022.

Cenário 1

Lula 44%

Bolsonaro 26%

Moro 7%

Ciro 7%

Doria 2%

Janones 2%

Simone 1%

d’Avila 0%

Branco/nulo/não vai votar 6%

Indeciso 5%

Cenário 2

Lula 45%

Bolsonaro 25%

Ciro 7%

Moro 6%

Doria 2%

Janones 2%

Simone 1%

Leite 1%

d’Avila 0%

Branco/nulo/não vai votar 6%

Indeciso 4%

