Bolsonaro diz que eleitor decidirá em outubro se viverá como brasileiro ou como venezuelano

BRASÍLIA (Reuters) – O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que, nas eleições de outubro, é preciso votar com a razão e que as pessoas vão decidir se vão viver “como brasileiros ou venezuelanos” a partir da escolha nas urnas.

“A todos vocês, muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe o nosso Brasil e que nos dê tranquilidade para bem decidir o futuro do nosso país”, disse em solenidade de entrega do Residencial Jardim Canguru em Campo Grande.

“Decidam não com o coração ou com emoção, decidam com a razão porque o teu ato em outubro do ano que vem (sic) pode simplesmente definir a maneira como se vai viver, como brasileiro ou como um venezuelano, e nós sabemos o que nós queremos”, acrescentou.

Sem evidências, Bolsonaro tem feito diversas alusões a que uma vitória do principal adversário dele no pleito, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), poderia levar o Brasil a atravessar dificuldades econômicas e sociais semelhantes por que passa a Venezuela.

Por ISTOÉ