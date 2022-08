Bolsonaro é sorteado para ser o primeiro entrevistado do Jornal Nacional, da TV Globo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) será o primeiro candidato a ser convidado para ser entrevistado no Jornal Nacional, da TV Globo. Segundo informações da coluna Painel, da Folha de S. Paulo, o sorteio aconteceu na última segunda-feira (1º).

Bolsonaro participaria de uma entrevista ao vivo no principal telejornal da TV brasileira no dia 22 de agosto, uma segunda-feira. O sorteio definiu que as sabatinas aconteceriam na seguinte ordem?

22 de agosto: Jair Bolsonaro (PL)

23 de agosto: André Janones (Avante)

24 de agosto: Ciro Gomes (PDT)

25 de agosto: Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

26 de agosto: Simone Tebet (MDB)

Segundo a Folha, as entrevistas terão duração de 40 minutos e serão feitas por William Bonner e Renata Vasconcellos, apresentadores titulares do Jornal Nacional.

O presidente ainda não definiu se participará da sabatina na TV Globo, um dos principais alvos de críticas e ofensas de Jair Bolsonaro. A emissora pediu que a definição aconteça até a próxima quinta-feira (4).

Se Bolsonaro recusar o convite, as datas podem ser alteradas, informou a Folha. Há também a possibilidade de André Janones desistir da candidatura para apoiar Lula, o que fortalece a possibilidade e de um rearranjo da agenda de sabatinas do Jornal Nacional.

Qual a data das Eleições 2022?

O primeiro turno das eleições será realizado no dia 2 de outubro, um domingo. Já o segundo turno – caso necessário – será disputado no dia 30 de outubro, também um domingo.

Por Yahoo Notícias