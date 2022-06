Bolsonaro faz motociata em Natal nesta sexta-feira, após agenda oficial no Rio Grande do Norte

O presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou uma “motociata” em Natal, nesta sexta-feira (17). O evento ocorreu um dia depois da visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Após a motociata, Bolsonaro participa de entregas do Programa Internet Brasil, ao lado do ministro das Comunicações, Fábio Faria (PP), que consiste em distribuir chips com banda larga para estudantes.

Nas redes sociais, ele fez uma transmissão ao vivo enquanto cumprimentava apoiadores pelo caminho. Na garupa da motocicleta, acompanhava o presidente o ex-ministro Rogério Marinho, pré-candidato ao Senado no Rio Grande do Norte.

Bolsonaro (PL) dará no sábado (18) outra motociata. O evento acontece em Manaus, três dias depois da confirmação da morte de um jornalista e um ambientalista, caso que ganhou forte repercussão internacional e aumentou a pressão contra o governo Bolsonaro.

Para o historiador Lucas Pedretti, pesquisador do Núcleo de Memória e Direitos Humanos do Colégio Brasileiro de Altos Estudos (CBAE/UFRJ) o caso pode ter relação com a defesa de exploração irregular feita por Bolsonaro. Segundo ele, o governo é permissivo com uma política ambiental de desmatamento e com a ação de criminosos na Amazônia, além de constantes ataques a ativistas de direitos humanos e do meio ambiente.

