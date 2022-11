“Bolsonaro foi transformado num demônio”, diz Paulo Guedes

De acordo com o ministro, Jair Bolsonaro tem qualidades: “Torcedor do Palmeiras, um patriota. Ele é um homem determinado”, completou.

Guedes criticou indiretamente o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com ele, há pessoas que fizeram “coisas erradas” e foram “transformadas em santos”. Lula foi eleito presidente da República no segundo turno deste ano com 50,90% dos votos.

Direitos políticos

Em 2021, o Superior Tribunal Federal (STF) devolveu a Lula os direitos políticos após anular suas condenações e declarou que a Justiça Federal de Curitiba era incompetente para julgar o então ex-presidente. O petista passou 580 dias preso.

Na decisão, as condutas atribuídas a Lula não tinham relação com as investigações sobre corrupção na Petrobras, no âmbito da Lava Jato. A 13ª Vara Federal de Curitiba deveria avaliar apenas casos ligados à estatal.

Metrópoles