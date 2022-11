Bolsonaro nomeia dois novos ministros do STJ e promove militares

Outros 11 militares foram transferidos para a reserva remunerada dos três braços das Forças Armadas.

Nesta quinta, o presidente recebeu comandantes no Palácio da Alvorada. O encontro ocorreu 24 horas após Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), rejeitar a ação do PL contra o resultado das eleições.Os comandantes do Exército, Marco Freire Gomes; da Marinha, Almir Garnier; e da Aeronáutica, Carlos de Almeida Baptista, estavam presentes no encontro. Além desses nomes, o ex-ministro da Defesa e candidato a vice no pleito deste ano, general Walter Braga Netto, participou da reunião.

