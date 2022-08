Bolsonaro perde domínio de site com seu nome e campanha vai acionar Justiça

O site “www.bolsonaro.com.br” passou a ser usado para publicar críticas ao presidente. Integrantes da campanha relataram que o domínio da página foi perdido porque pessoas ligadas ao clã Bolsonaro se esqueceram de pagar o serviço. Eles afirmam que os advogados preparam ações para apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e na esfera criminal, na tentativa de recuperar o site.

À esquerda, site ‘bolsonaro.com.br’ nesta quarta-feira (31) e, à direita, em 14 de abril de 2021 — Foto: Reprodução

A página passou a ser usada para publicar conteúdos negativos sobre Bolsonaro, como comparações de sua imagem à de Hitler. A primeira frase que ela apresenta é: “Ameaça ao Brasil”.

Antes, o site trazia ações do governo Bolsonaro, no período ele estava registrado em nome de uma empresa do Distrito Federal.

Por O Globo