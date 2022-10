Bolsonaro repete frase falsa atribuída a Joaquim Barbosa sobre ele

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) participou de sabatina na TV Record neste domingo (23). Na entrevista, Bolsonaro repetiu informação falsa desmentida por agências de checagem desde 2018 e pelo próprio ex-ministro do STF Joaquim Barbosa de que ele teria dito que Bolsonaro foi “o único deputado do partido que não foi buscar dinheiro na Petrobras”. O candidato do PL também afirmou que os senadores do PT votaram contra o projeto de teto do ICMS sobre os combustíveis, o que é verdade. Confira a checagem:

