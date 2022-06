Bolsonaro se reúne com presidente da Caixa; saída é dada como certa

O presidente Jair Bolsonaro (PL) teve várias reuniões na noite desta terça-feira (28/6), no Palácio da Alvorada, para decidir o futuro do atual presidente da Caixa, Pedro Guimarães, após as denúncias de assédio sexual contra o executivo feitas por funcionárias do banco e reveladas pelo Metrópoles.

Bolsonaro recebeu na residência oficial figuras como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o secretário nacional de Justiça, Vicente Santini, e membros da área de comunicação da Presidência e da campanha. Na sequência, conversou a sós com o próprio Guimarães por cerca de 10 minutos. No Planalto, a saída do executivo da presidência da Caixa já é dada como certa. A tendência é de que ele próprio peça para sair definitivamente ou se afastar do cargo até que os fatos sejam apurados. Bolsonaro, inclusive, já pediu à equipe econômica para buscar nomes de possíveis substitutos para Guimarães.

