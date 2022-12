Bolsonaro vê Pacheco como entrave para xeque-mate em Moraes em 2023

Em que pese o apelo de Bolsonaro e senadores aliados, Pacheco não pretende mover uma palha para confrontar a atuação de Moraes, nem mesmo no campo do discurso. Muito pelo contrário, aliás.

Pacheco foi aplaudido de pé após receber elogios de Alexandre de Moraes depois da proclamação do resultado das urnas. E o próprio presidente do Senado é contumaz defensor do sistema eleitoral brasileiro. Mantém, por sinal, ótima relação com o magistrado.

A avaliação de bolsonaristas é que não adianta o Senado ter composição majoritariamente conservadora se o comando da Casa permanecer com Pacheco, já que cabe unicamente a ele decidir sobre a tramitação de medidas contra ministros do Supremo.