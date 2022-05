BOMBEIROS ENCONTRAM CORPO DE JOVEM 45 HORAS APÓS O DESAPARECIMENTO EM RIO DE LUCENA, PB

O Corpo de Bombeiros encontrou, na manhã desta terça-feira (3), o corpo de Wilton Ricardo Justino Soares, de 22 anos, que desapareceu no Rio Miriri, na Região Metropolitana de João Pessoa. Foram 3 dias de buscas, que identificaram o jovem a 5km de distância de onde ele sumiu.

De acordo com o Major Antônio, o corpo foi localizado no próprio rio Miriri, próximo à praia de Campina, que fica em Lucena. Agora, as guarnições do órgão conduzem o corpo até o ponto-base de encontro, onde a família também aguarda a chegada.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo deve ser levado pelo Instituto Médio Legal, para procedimentos legais e será entregue à família para ser velado.

Outras cinco pessoas também tomavam banho no momento do incidente. Apenas três conseguiram sair da água sozinhas e duas foram resgatadas por outros banhistas.

Uma jovem de 22 anos foi socorrida para o Hospital de Trauma de João Pessoa. Ela deu entrada por volta das 14h, e recebeu alta médica às 20h desta segunda-feira.

Wilton Ricardo era aluno do curso de Bioquímica em uma faculdade da rede privada de João Pessoa, e estava próximo de concluir a graduação

As buscas pelo jovem, inclusive, foram suspensas devido ao anoitecer nesta segunda, e foram retomadas nesta terça-feira (3), ao amanhecer.

Fonte: Valentina em QAP

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...