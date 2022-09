Bombeiros entram pelo terceiro dia de buscas a uma jovem que desapareceu no mar da praia de Tambaba

Foram retomadas por volta das 4h30 nesta teça-feira (6) as buscas ao jovem, de 27 anos, que desapareceu no mar da praia de Tambaba, no Litoral Sul da Paraíba. As buscas chegam ao terceiro dia seguido.

Equipes do Batalhão de Busca e Salvamento contam com equipamentos como botes infláveis, drones, quadriciclos, e veículos específicos. A corporação destacou que o “mar muito violento e às chuvas prejudicaram o andamento” do trabalho.

O tenente Marte, coordenador de praia, informou que foram acionados cerca de 25 guarda-vidas até de praias próximas para realizarem a buscas.

O desaparecimento ocorreu na tarde do último domingo (4), quando as buscas foram iniciadas. O jovem teria ido de moto a região quando, acompanhado por colegas, resolveu tomar um banho de mar. A região, no entanto, é conhecida pelo mar bravo e grandes rochas. Segundo o relato inicial, a vítima teria se afogado, não sendo mais vista pelos amigos.

