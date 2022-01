Bombeiros resgatam 11 turistas que se afogavam ao mesmo tempo na Praia de Coqueirinho

O Corpo de Bombeiros resgatou 11 turistas de uma mesma família que estavam se afogando na Praia de Coqueirinho, no município de Conde, região metropolitana de João Pessoa. O susto foi registrado nessa sexta-feira (21) e o grupo foi salvo por três guarda-vidas.

Foram resgatadas oito crianças e três adultos do Distrito Federal que estavam na Praia de Coqueirinho. Os bombeiros informaram que os turistas foram até o banco de areia pelas pedras da prainha e, ao quando tentavam retornar, caminharam sentido a praia, e entraram no processo de afogamento.

Os guarda-vidas foram até as vítimas e as socorreram com a ajuda do equipamento flutuante.

O Corpo de Bombeiros orientou que as pessoas acessem o mar somente onde houver guarda-vidas e sem que tenham ingerido bebida alcoólica, além de respeitar as sinalizações e avisos.

Outras orientações são de que “água no umbigo, sinal de perigo. Caso seja pego por uma corrente fique calmo, não lute contra, flutue e acene por ajuda imediatamente. Costões e locais com pedras são impróprios, não entre na água, risco de morte. Ajude um afogado ligando 193, e ao invés de entrar para salvar, jogue um material flutuante e aguarde o socorro profissional chegar.”

