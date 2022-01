Bombeiros resgatam vítimas de acidente envolvendo um caminhão em Guarabira

Por volta das 21h da noite desta quinta-feira (20), o 3° Batalhão de Bombeiro Militar foi acionado pra uma ocorrência de tombamento de um caminhão, ocorrido na rodovia PB-073, nas proximidades de Itamataí.

As guarnições de combate a incêndio (ABT-22) e busca e salvamento (ABSL-15) deslocaram-se até o local sob o comando do coordenador de socorro da área, Tenente Júnior, onde iniciaram os resgates.

No local havia três vítimas, todos ocupantes do caminhão: um homem de 47 anos, que sofreu apenas algumas escoriações; um jovem de 17 anos, que ficou embaixo do caminhão e sofreu fraturas em membros superiores; e a terceira vítima, um homem de 43 anos, que também ficou preso embaixo do caminhão e infelizmente já estava sem vida quando as equipes de resgate chegaram ao local.

Devido ao tamanho e ao peso do caminhão os militares usaram um macaco hidráulico, além de calços e cunhas para estabilização do veículo.

Uma equipe do SAMU também atuou na ocorrência e prestou atendimento pré-hospitalar às vítimas sobreviventes.

Militares que atuaram na ocorrência:

Tenente Júnior

Sargento Emanuel

Cabo Freitas

Cabo Diógenes

Cabo Lima

Soldado Fertonani

