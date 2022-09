Bombeiros são chamados para combater incêndio em casa de repouso e encontram 6 corpos

De acordo com a corporação, cinco vítimas apresentavam rigidez cadavérica, o que pode indicar que a morte já teria ocorrido há algum tempo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) — Bombeiros foram chamados na manhã deste sábado (10) para combater um incêndio em uma casa de repouso em São Mateus, na zona leste de São Paulo, e ao chegarem ao local encontraram seis corpos e o fogo já estava quase extinto.

De acordo com a corporação, cinco vítimas apresentavam rigidez cadavérica, o que pode indicar que a morte já teria ocorrido há algum tempo. Uma sexta vítima estava carbonizada. Outras duas mulheres precisaram ser socorridas ao PS Sapopemba, também na zona leste, após inalarem fumaça. Uma está em estado grave e a outra encontra-se estável.

Segundo o tenente Queiroz, que atendeu a ocorrência, o fogo começou em um dos dois quartos da casa e avançou para os demais cômodos, mas não atingiu a fachada nem uma edícula nos fundos do imóvel.

Entre as vítimas está uma cuidadora que trabalhava no local e outros cinco pacientes, de acordo com o tenente.

A causa do fogo ainda não foi esclarecida e os bombeiros estimam que as chamas tenham começado ainda de madrugada.

A Polícia Civil foi chamada ao local para iniciar a investigação do que teria causado o incêndio e será feita perícia no local. O caso será investigado pelo 49° DP (São Mateus).

FOLHAPRESS