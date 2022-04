Boneca demoníaca Annabelle é retirada de caixa “protetora” nos EUA

A boneca Annabelle — conhecida mundialmente por aterrorizar famílias norte-americanas e capturada pelo casal Ed e Lorraine Warren em meados dos anos 1960 — foi retirada de sua caixa de vidro. A peça descrita como “amaldiçoada” estava trancada dentro de um recipiente “protetor” no Museu Oculto dos Warren em Monroe, Connecticut (EUA).

O responsável pela remoção de Annabelle de sua caixa foi o genro dos Warren, Tony Spera. Em live realizada nas redes sociais, na semana passada, o homem mostrou o processo de retirada da boneca de seu recipente para um novo.

Na gravação, ele explicou que Annabelle foi realocada em outra caixa para uma exibição de Halloween, em outubro, na qual curiosos poderão olhá-la de perto.

Para garantir que o processo de troca fosse realizado com sucesso, Tony e um colega realizaram orações e molharam as mãos com água benta antes de tocar em Annabelle. A atitude deles, no entanto, gerou diversas críticas nas redes sociais.

O descontentamento se dá porque a caixa que protege Annabelle seria original, selada com orações do casal Warren. Além disso, Lorraine Warren pediu, antes de morrer, em 2019, para que a boneca nunca fosse retirada da caixa.

Quem é Annabelle?

Annabelle é protagonista de um dos principais relatos do casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Histórias dos dois inspiram a franquia Invocação do Mal, que começou em 2013 e ganhou várias ramificações.

A principal delas envolve a boneca e deu origem a três filmes: Annabelle (2014), Annabelle 2: A Criação do Mal (2017) e Annabelle 3: De Volta para Casa (2019). Com sete longas lançados até 2019, a franquia Invocação arrecadou mais de US$ 1,9 bilhão nas bilheterias mundiais.

De acordo com a lenda original, uma estudante de enfermagem ganhou a boneca em 1970. Segundo os Warren, ela se comportava de maneira estranha e assustadora. Um médium disse que o espírito de uma garotinha morta chamada Annabelle habitava o brinquedo.

Quando Ed e Lorraine foram acionados, declararam que a boneca estava possuída por um demônio e decidiram lacrá-la numa caixa de vidro no The Warrens’ Occult Museum, o Museu Oculto dos Warren.