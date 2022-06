BORBOREMA EM DESTAQUE: Jornal “A União” publica artigo sobre história, turismo e curiosidades do município

O Jornal “A União” publicou em sua edição do dia 19 de junho um artigo sobre o município de Borborema, o qual está intitulado como “Borborema: Uma cidade planejada e de caráter progressista“.

O referido artigo, publicado por Sara Gomes com informações da historiadora Albanisa Assunção, traz fatos sobre a história do município de Borborema e informações gerais, além de evidenciar a potência turística que o município possui e que atrai muitos visitantes de toda região do brejo, da Paraíba e de todo país.

O artigo nos faz rememorar a cultura e a história borboremense, repleta de riquezas e detalhes que fazem com que o nosso município possua as mais variadas características e potências históricas desde o século passado até os dias atuais. Abordando casarões e monumentos históricos, curiosidade sobre ser a primeira cidade do Nordeste a instalar uma usina hidrelétrica, a qual ainda há resquícios de sua construção.

Borborema, de fato, possui um passado glorioso, um presente construtivo e um futuro promissor. Quem passa pelo município se encanta com as belezas históricas, culturais e, também, com as delícias gastronômicas.

Confira CLICANDO AQUI o artigo publicado no Jornal “A União”, edição do dia 19 de junho de 2022.

Da Assessoria

Prefeitura de Borborema

