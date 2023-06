Boticário reúne time de celebridades para a campanha do ‘Dia do amor’

Para celebrar o 12 de junho, o Boticário, marca que tem o amor como um de seus principais territórios, convidou um time de personalidades experts para aconselhar as pessoas e ajudá-las em seus relacionamentos. Em sua campanha Central do Amor do Boti, a marca conta com Ana Clara Lima, Leo Santana, Fábio Jr, Déborah Secco, João Guilherme, Marcela McGowan e Luiza Martins para conversar com o público sobre como “curar um fora”; “encontrar uma alma gêmea”; “se jogar no flerte”; “ativar os contatinhos” “manter a chama acesa da paixão”.

A campanha vai ao ar nas plataformas digitais da marca e dos perfis das personalidades.

SOBRE O BOTICÁRIO

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e marca primogênita do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem a maior rede franqueada** de Beleza e Bem-estar do Brasil, com pontos de venda em 1.650 cidades brasileiras e presença em 15 países. O Boticário conta com um amplo portfólio composto por itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais e está presente nos canais de loja, venda direta e e-commerce. Comprometida com as pessoas e o planeta, a marca possui o maior programa de logística reversa em pontos de coleta do Brasil, o Boti Recicla, além de fazer parte do movimento Diversa Beleza – um compromisso com a beleza livre de estereótipos – e não realizar testes em animais.

*Kantar, LinkQ On-line, maio de 2022.

**Associação Brasileira de Franchising (ABF). Ranking das 50 maiores redes de franquias do Brasil por número de unidades de 2022.

Vivass Comunicação

