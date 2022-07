BR-101 é interditada entre Natal e João Pessoa após rio Curimataú transbordar

De acordo com a corporação, a rodovia está interditada na altura de uma ponte no quilômetro 165

Um trecho da BR-101 está interditada desde o início da manhã desta sexta-feira (8) devido a um alagamento provocado pela cheia do Rio Curimataú que transbordou na altura da cidade de Canguaretama, no Litoral Sul potiguar. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a corporação, a rodovia está interditada na altura de uma ponte no quilômetro 165, no sentido de quem segue de Natal para João Pessoa, há cerca de 20 quilômetros da divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba.

O rio subiu tanto que chegou a alagar a ponte que passa sobre ele. O fluxo do transito está sendo desviado pela faixa no sentido João Pessoa-Natal, que foi menos afetado pela água.

