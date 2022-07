Brasil coloca renovação em teste contra Argentina, e Pia diz: “Esse time em 2, 3, 4 anos será imparável”

Seleção estreia neste sábado na Copa América, a partir de 21h (de Brasília)

O Brasil estreia neste sábado em uma competição que será novidade para muitas das atletas da Seleção. São 18 delas que nunca disputaram a Copa América e 11 com idade abaixo dos 25 anos. Logo de cara, um jogo de rivalidade dentro de campo diante da Argentina, a partir de 21h (de Brasília), no Estádio Centenário de Armênia, na Colômbia – SporTV 2 transmite ao vivo, ge acompanha em tempo real.

Com a renovação em curso, depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a técnica Pia Sundhage também tem seu primeiro desafio com os novos nomes. Ela salienta que é necessário ter paciência com o grupo atual. Acredita na evolução e faz questão de garantir: em no máximo quatro anos a equipe será imparável.

