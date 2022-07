Brasil tem 50 dias de estoque de diesel, estamos bem preparados, diz Sachsida

Sachsida ponderou que a dificuldade de refino do petróleo no mundo tem gerado aumento dos preços do combustível.

BRASÍLIA (Reuters) – O Brasil tem um estoque de óleo diesel equivalente a 50 dias da necessidade de importação, em dados atualizados na segunda-feira, disse nesta terça o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, argumentando que o país está bem preparado para enfrentar eventuais restrições internacionais.

“Se não puder importar mais petróleo, o Brasil ainda tem 50 dias de diesel sem importar petróleo. Estamos bem preparados, bem posicionados e monitorando atentamente a evolução do cenário mundial”, disse, em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.

O ministro também afirmou que o governo é cobrado a fazer “interferência mais forte” no mecanismo de preços da Petrobras. Segundo ele, isso não é possível porque o ordenamento jurídico do país impede ações nesse sentido.

Sachsida foi convocado a prestar esclarecimentos à CAE junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes. A convocação foi transformada em convite pelos senadores em junho, após anúncio de reajuste de preços de combustíveis pela Petrobras.