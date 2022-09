BREJO PAROU: Raniery Paulino realiza maior carreata da história do brejo e reforça as bases na Região

Neste domingo (11), o candidato a deputado federal, Raniery Paulino (REP), teve mais uma demonstração de força política com a realização da carreata considerada a maior da história da região do brejo paraibano.

Milhares de pessoas tomaram as ruas em apoio. A carreata percorreu as cidade de Cuitegi, Alagoinha e andou pelas ruas de Guarabira com grande adesão popular.

“Essa é a voz das ruas. As pessoas clamam por renovação na Câmara Federal. Vamos fazer a diferença em Brasília e lutar de verdade pelas necessidades do nosso povo. É muito bom receber essas manifestações de carinho do Brejo, minha casa. Essa carreata ficou para a história, de maneira muito espontânea as pessoas foram às ruas nos receber. Agradeço a todos”, comemorou Raniery.

