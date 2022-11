Briga entre facções criminosas termina com tiroteio e feridos em Cruz do Espírito Santo

A noite da útima sexta-feira (18) no municipio de Cruz do Espírito Santo, zona da mata paraibana, foi marcada por um tiroteio entre facções criminosas rivais que deixou três pessoas feridas a bala. Conforme apurou o ClickPB, as vítimas deram entrada ontem por volta das 22h30 no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

Elas foram identificadas como sendo Daniel Pereira, de 22 anos, José Alisson, de 24 anos idade, e Édson Andrade, 26 anos.

De acordo com assessoria da unidade hospitalar, Daniel Pereira passou por procedimento médicos de emergência e segue internado com quadro clínico estável. José Alisson e Édson Andrade receberam alta às 03h40 e 10h20 deste sábado (19), respectivamente.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Até o fechamento da matéria não havia informações sobre a prisão de suspeitos.