Brinquedo de 15m de altura cai em parque de diversões na índia

O episódio ocorreu nesse domingo (4/9). Ao menos 15 pessoas ficaram feridas, incluindo cinco internadas após o acidente

Um vídeo mostra o momento em que um brinquedo despenca de uma altura de 15 metros em um parque de diversões no Punjab, no norte da Índia. O episódio ocorreu nesse domingo (4/9), de acordo com o jornal Daily Mail. Ao menos 15 pessoas ficaram feridas.

Conforme a publicação, a equipe de gestação e os seguranças do parque fugiram do local assim que o brinquedo despencou. As autoridades foram chamadas para investigar as causas da falha na estrutura.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram