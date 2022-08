Cabedelo realiza 2ª Parada LGBTQIAP+, em referência ao Dia Municipal contra a Homofobia, e inscreve para concurso de rainhas

O município de Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa, terá sua segunda edição da Parada LGBTQIAP+. O evento acontecerá no dia 10 de setembro e é uma iniciativa baseada na Lei Municipal nº 1.963/2019, que criou o Dia Municipal contra a Homofobia, celebrado em 31 de agosto, o qual surgiu da demanda da população cabedelense junto ao poder público.

A Parada é uma iniciativa conjunta das Secretarias de Cultura (Secult), Políticas Públicas para as Mulheres (SEPM) e Assistência Social (Semas). O evento vai acontecer na Praça Getúlio Vargas, a partir das 20h, e contará com atrações musicais como a cantora Myra Maya e a DJ Mermaid, além do concurso Rainha da Parada, segundo informações obtidas pelo ClickPB.

As inscrições para o concurso estão abertas e podem ser realizadas através do link disponível no site da Prefeitura Municipal de Cabedelo. A participação é aberta para todos da cidade e região metropolitana, a título individual ou em representação de alguma entidade. O concurso premiará o primeiro, segundo e terceiro lugar, com prêmios nos valores de R$ 500, R$ 1.000 e R$ 1.500.

A 1ª edição da Parada LGBTQIAP+ de Cabedelo aconteceu em 2019, fruto do movimento da sociedade civil organizada e em celebração à criação do Dia Municipal contra a Homofobia.

Segundo a Prefeitura de Cabedelo, a iniciativa busca reafirmar o compromisso da gestão municipal no desenvolvimento de políticas públicas que contribuam para o fortalecimento de ações que valorizam o público LGBTQIAP+, expressando a busca por direitos, respeito e inserção na sociedade de forma efetiva e igualitária.

