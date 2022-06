Cabedelo tem programação de São Pedro com Calcinha Preta, Zé Vaqueiro e apresentação de quadrilhas juninas

O São João já passou, mas a festa continua em muitas cidades. Em Cabedelos, até o dia 29, diversas atrações culturais passam pelo Arraiá do Litoral, montado na Praça Getúlio Vargas.

A programação cultural segue nesta segunda-feira (27), a partir das 18h, com quadrilha junina Flor de Mandacaru, de João Pessoa; os grupos de cultura popular, Forte da Catarina e Coco de Roda e Ciranda do Mestre Benedito; e a banda Magia da Paixão.

Nesta terça e quarta-feira (28 e 29), será a vez das principais atrações do Arraiá.

No dia 28, véspera de São Pedro, sobe ao palco a cantora Fabiana Souto, abrindo o show da banda Calcinha Preta.

Já no dia 29, é a vez do cantor Zé Vaqueiro e da banda Stylo Ousado animarem o público, fechando a programação 2022 do Arraiá do Litoral.

