Cabelos ondulados: Saiba como cuidar

Durante muito tempo e em muitas cabeças, ter cabelos lisos era lei. Escova progressiva, definitiva, japonesa, de chocolate, de morango. Mas as tendências mudam e as ondas e os cachos estão começando a liderar novamente.

Quem tem cabelos ondulados vive o drama da indefinição. Isso mesmo, as onduladas podem acordar um dia com o cabelo meio liso e, no dia seguinte, se surpreender com cachos e mais cachos. E pior: tem ainda aqueles dias em que nem cacheado e nem liso o cabelo fica!

Ou seja, você pode optar por ter um cabelo mais liso, ou mais cacheado, ou ondulado mesmo, basta usar os produtos adequados para deixar na forma que quiser.

O cabelo ondulado, meio bagunçado, dá aspecto mais natural ao visual em comparação ao efeito muitas vezes artificial e murcho dos fios lisos, escorridos. E mais: a moda pode beneficiar diretamente muitas brasileiras. Estudos (e a simples observação nas ruas) revelam que os cabelos ondulados e crespos representam, juntos, o tipo majoritário de fio da mulher brasileira.

Dicas para Cuidar dos Cabelos Ondulados

Se você tem cabelos ondulados é necessário tomar algumas medidas para não correr o risco de suas ondas levemente selvagens se transformarem numa verdadeira juba de leão indomável, cheia de fiozinhos eletrizados por toda parte.

O corte deste tipo de cabelo pode ser um grande aliado. Pequenas camadas controlam os fios e auxiliam na definição. Fios retos deixam os cabelos com muito volume na lateral e, por isso, devem ser sempre repicados.

Procure pentear os cabelos somente após a lavagem. O ideal é pentear com os dedos, para evitar os arrepiados. Após lavar, retire o excesso de água, apertando com um papel toalha no lugar da toalha e aplique o produto sem enxágue.

Na secagem, você tem duas opções: 1) fazer uma escova lisa com o auxílio do secador e chapinha, com um produto que seja termoativado e de um produto de finalização, como um silicone ou um finalizador de brilho. 2) deixar os cabelos secarem ao natural com produtos de modelagem, apertando o cabelo de baixo para cima para modelar, além, é claro, de finalizar com spray de brilho.

Tente modelar o fio com a cabeça virada para baixo. O uso de produtos sem enxágue é importante, e o difusor auxilia na modelagem dos fios.

Misture seu produto leave-in com algumas gotas de silicone para ajudar a diminuir o volume e o frizz.

Os cabelos ondulados têm tendência a serem um pouco mais secos que os lisos. Por conta desta questão genética dos fios, deve-se fazer hidratações a cada 15 dias. Além disso, usar produtos anti-frizz e modeladores.

Raiz crespa? Se isso a incomoda, faça uma escova lisa na raiz e preserve o restante dos fios, da mesma forma citada acima, amassando os cabelos ou enrolando-os depois.

Torça bem o cabelo e prenda-o em forma de coque. Esse truque valoriza o ondulado natural e diminui a formação de frizz. Basta solta-lo pela manhã.

Produtos para Cabelos Ondulados

As mulheres com cabelos ondulados possuem uma gama grande de produtos que podem ser utilizados a seu favor. Pomadas, mousses, leave-in, silicones e óleos que definem, hidratam, acabam com o arrepiado e ainda por cima ajudam a disfarçar as pontas duplas.

Skafe Pomada Finalizadora Kera Form 10 em 1 R$ 12,00

Leite protetor térmico Amend R$ 25,50

Spray de brilho Salt Mist, Keune R$ 136,80

Creme silicone com tutano Bio extratus R$ 17,00

Fluído Reparador de Pontas Revitrat Ultra Repair Dermage R$ 33,60

Óleo de argan Moroccanoil 25 ml R$ 69,00

Mousse Nutri- Sculpt Kerastase R$ 80,00

Cristalli Liquid Semi di lino Alfaparf R$ 69,90

E você, tem cabelo ondulado? Como você cuida? Compartilhe!

