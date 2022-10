Cabo Gilberto confirma apoio a Pedro Cunha Lima no segundo turno

O deputado estadual Cabo Gilberto (PL) confirmou na manhã desta sexta-feira (14) que irá apoiar o candidato Pedro Cunha Lima (PSDB) durante o segundo turno das eleições 2022 na Paraíba. Durante o primeiro turno, Gilberto apoiou Nilvan Ferreira, também do PL, na disputa ao Palácio da Redenção. Cabo Gilberto foi eleito deputado estadual em 2018 e nas últimas eleições conquistou mais de 126.000 votos e alcançou uma vaga na Câmara Federal.

Em sua fala, Cabo Gilberto citou sobre a importância da união das oposições para fortalecer a candidatura da candidatura de Pedro e criticou a gestão estadual. Gilberto ainda citou que uma gestão estadual do candidato do PSDB com um novo mandato do presidente Bolsonaro irá ser importante para a Paraíba.

Participam da coletiva diversas personalidades políticas, entre eles Bruno Cunha Lima (prefeito de Campina Grande), Marcus Diogo (prefeito de Guarabira), Camila Toscano, Romero Rodrigues, Ruy Carneiro, Michel Henrique.

