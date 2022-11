Cabo Gilberto critica decisão de Alexandre de Moraes e diz que ministro “extrapolou todos os limites”

O deputado estadual Cabo Gilberto (PL) voltou a criticar nesta quinta-feira (24) as decisões do ministro do STF, Alexandre de Moraes, após a decisão do ministro sobre uma ação do Partido Liberal impetrada na Justiça Eleitoral em que são apontadas possíveis falhas na apuração do 2º turno da eleição presidencial. Conforme apurou o ClickPB, em entrevista ao programa Arapuan Verdade, da rádio Arapuan FM, Gilberto disse Moraes “extrapolou todos os limites”.

“Prova mais uma vez em todos os nossos argumentos que estamos falando há bastante tempo, [que] o poder judiciário através do Sr. Ministro Alexandre de Moraes está totalmente parcial”, declarou o parlamentar, que irá ser deputado federal no próximo ano.

Para o cabo o valor da multa aplicada por Alexandre ao partido, mais de R$ 22 milhões, é um exemplo deste possível julgamento parcial. “Inclusive a própria multa de R$ 22 milhões, que é o número do partido. Ele extrapolou todos os limites cabíveis em uma democracia”, disse. O deputado estadual, têm realizado desde o resultado do segundo turno, inúmeras declarações sobre uma possível parcialidade do ministro do STF. Ontem (23), em outra entrevista, chegou a dizer que Moraes é o “ditador de toga”.

