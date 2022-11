CAC é preso por agredir mulher após discussão política na Bahia

Um homem com licença de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) foi preso no domingo (30/10) em Capim Grosso (BA), na Bacia do Jacuípe. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), o homem foi detido após agredir e ameaçar a companheira depois de uma discussão política. Não foi informado sobre quem o homem defendia.

O acusado tentou fugir, mas foi contido por vizinhos que acionaram a polícia. A vítima, acompanhada da filha de 14 anos, foi até a 91ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Capim Grosso) e mostrou as lesões nas regiões do peito e dos braços. O homem estava alcoolizado no momento das agressões.

