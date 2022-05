“Caiu a máscara de Bolsonaro”, diz deputado aliado de caminhoneiros

As respostas do governo de Jair Bolsonaro (PL) às reivindicações históricas dos caminhoneiros não atenderam as expectativas da categoria, avalia o deputado federal Nereu Crispim (PSD-RS), coordenador da Frente Parlamentar ao apoio aos transportadores.

“Caiu a máscara do governo Bolsonaro e do [ex] ministro Tarcísio, que enrolaram com a pauta dos caminhoneiros durante três anos”, afirmou, em entrevista ao Metrópoles, o parlamentar. “O presidente utilizou os caminhoneiros para se eleger, mas as ações da AGU [Advocacia Geral da União] contra a greve promovida em novembro do ano passado mostraram de vez que ele abandonou seus compromissos”, completou ele, que ajuda sindicatos e associações do país todo a promover encontros bimestrais para combinar táticas de mobilização.

No próximo, marcado para o dia 11 de junho, em São Paulo, uma das pautas é o planejamento de táticas para eleger uma bancada caminhoneira nestas eleições, já que a categoria não se sente bem representada.

“As principais lideranças se uniram sabendo que não podemos esperar mais nada do governo Bolsonaro, que empurrou com a barriga as soluções que a categoria precisa”, afirma Crispim. “Nesse próximo encontro, vamos reunir os pré-candidatos que já se apresentaram em mais de 20 estados e vamos trabalhar estratégias para eleger esses representantes e levar as pautas diretamente para as assembleias legislativas e para a Câmara Federal”, completa ele.

Nos grupos de caminhoneiros em aplicativos de mensagem, a estratégia já está sendo aplicada e listas com essas pré-candidaturas circulam fortemente.

“Bucha de canhão contra a democracia”

Os encontros bimestrais são organizados por entidades como Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava) e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL) e foram motivados, segundo Crispim, pela convocação, por Bolsonaro, de caminhoneiros para a mobilização de 7 de Setembro do ano passado, contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

“O presidente e seus aliados tentaram utilizar caminhoneiros como bucha de canhão para atentar contra a democracia, mas a pauta da categoria é apartidária, e vamos seguir lutando por ela”, diz o deputado federal.