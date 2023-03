Caixa começa pagamento do Bolsa Família em 20 de março; veja calendário

A Caixa Econômica Federal inicia, a partir do dia 20 de março, o pagamento do Bolsa Família. O programa, que substitui o Auxílio Brasil, foi lançado nesta quinta-feira (2) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e atende famílias com renda per capita classificada como situação de pobreza ou extrema pobreza.

As famílias elegíveis irão migrar automaticamente do Auxílio Brasil para o Bolsa Família, sem necessidade de realizar novo cadastro.

O programa vai pagar R$ 600 por família, mais R$ 150 por criança de até 6 anos. A partir de junho, passará a ser pago um adicional de R$ 50 por integrante entre 7 e 18 anos incompletos e mulheres gestantes cadastradas na família.

Confira o calendário de pagamentos:

