Caixa divulga regras de empréstimos para pessoas com nome sujo

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou na tarde desta segunda-feira (28) os detalhes do crédito que a Caixa está oferecendo para os negativados. Os valores podem chegar até R$1 mil para pessoas físicas e R$3 mil para microempreendedores individuais (MEI).

A solicitação do crédito, para pessoas físicas, já está disponível através do aplicativo Caixa Tem. Até a tarde desta segunda, mais de 1,5 milhões de pessoas já solicitaram o crédito.

Para os MEIs a solicitação deve ser feita presencialmente através de uma agência bancária autorizada. A Caixa estipulou um prazo de 10 dias para a aprovação do crédito.

Além da modalidade de Crédito Caixa Tem e do crédito para MEIs, o governo também disponibilizou um empréstimo consignado exclusivamente para beneficiários do Auxílio Brasil. Esse crédito, no entanto, ainda não foi regularizado pelo Ministério da Cidadania.

Confira as regras:

Crédito Caixa Tem para pessoas físicas – Limite de empréstimo de até R$1 mil. Parcelamento em até 24 vezes, com taxa de juros a partir de 1,95% ao mês. Pode ser solicitado através do aplicativo Caixa Tem.

Crédito Caixa Tem para MEI – Limite de empréstimo fixado em até R$3 mil, com parcelamento em até 24 meses. Taxa de juros a partir de 1,99% ao mês. Pode ser solicitado através de agência bancária.

