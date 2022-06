Calcinha Preta fatura R$ 870 mil em três meses de shows contratados por prefeituras na Paraíba

A banda Calcinha Preta, sucesso em todo o Brasil vai faturar o total de R$ 870 mil, até o momento, com shows na Paraíba em 2022. Os dados foram levantados pelo ClickPB a partir de informações disponibilizadas no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB). Ao todo, até esta segunda-feira (06), a banda Calcinha Preta já foi contratada por seis prefeituras de cidades paraibanas em 2022. Os shows foram agendados para acontecerem nos meses de maio, junho e julho.

Os contratos de prefeituras com bandas de cachês altos têm chamado atenção da população e dos órgãos fiscalizadores desde a última semana, quando o ClickPB publicou, em primeira mão, o contrato da Prefeitura de Ouro Velho com Xand Avião. A prefeitura iria pagar o total de R$ 300 mil em cachê para um show de Xand Avião. No entanto, uma medida cautelar do conselheiro André Carlo Torres Pontes, do TCE-PB, impediu a contratação de Xand Avião e Priscila Senna. Pouco depois, a Prefeitura anunciou o cancelamento dos shows e das comemorações de São João na cidade. O prefeito ainda declarou que os shows deverão acontecer em outra data e serão pagos com dinheiro privado.

Calcinha Preta é uma das atrações favoritas para contratação no período junino pelas prefeituras da Paraíba. Só em 2022 já foram assinados seis contratos de prefeituras com a banda. Ao todo, o faturamento de Calcinha Preta em 2022, até o momento, é de R$ 870 mil de cachês pagos por prefeituras da Paraíba.

