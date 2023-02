CÂMARA APROVA PEDIDO DE ABERTURA DE CPI CONTRA PREFEITO DE MULUNGU-PB

Vereadores da Câmara Municipal de Mulungu, Agreste paraibano, em reuniao na Plenária Ordinária desta sexta-feira (17), aprovou o pedido de abertura de CPI (Comissão Processante de Inquérito). A Lei (nº201/67) é de autoria do vereador Leonel Soares de Souza Moura (Léo Moura) e pede a instauração da Comissão, para investigar suspeitas de corrupção no repasse dos recursos do Rateio do FUNDEB.

A Comissão foi aprovada por 7 votos pelos vereadores Daniela Ribeiro, Odair José, Monica Araujo, Maria José, Raynier Leal, Dr Berg, Berg Silva, Léo Moura como fez a denuncia ficou impedido de votar e o Vereador George Pereira não compareceu

É um requerimento robusto, mostrando que há um desejo da população e dos vereadores de que este esquema escandaloso que se instalou na Educação de Mulungu seja investigado. Não há dúvidas do rateio ter sido usado para outras pessoas, e não os professores, Léo também informa que o relatório tem mais de 7 páginas. afirmou Léo Moura a nossa reportagem.

Comissão Processante de Inquérito, aberta na noite dessa sexta- feira (17). na Câmara de Vereadores revela grandes irregularidades cometidas pelo prefeito Melquiades que sendo julgada procedente, pode resultar na cassação do seu mandato.

