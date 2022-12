Câmara de Vereadores de Capim concede título de cidadão a Frei Anastácio

O deputado federal Frei Anastácio (PT/PB) recebeu, na noite de ontem (01), o título de cidadão Capiense, no município de Capim, localizado no Litoral Norte da Paraíba, ao lado de outros agraciados do cenário político, a exemplo do desembargador Marcos Cavalcante, o promotor de justiça aposentado doutor Kekinha, além de personalidades da cidade e região, que citaram em seus discursos a contribuição de Frei Anastácio ao município.

O título a Frei Anastácio foi uma propositura do vereador Zé de Adauto (PT). O vereador enalteceu o trabalho que o parlamentar realiza no município de Capim, ao lado dos trabalhadores (as) rurais, mesmo antes da emancipação política da cidade, além de contribuir como deputado estadual e federal.

Em nome do prefeito Tiago Lisboa, do presidente da Câmara, Manoel Veloso, Frei Anastácio saudou o presidente do PT de Capim, Rogério Batista, todos os presentes e disse que “sinto-me imensamente honrado e feliz por estar, aqui hoje, recebendo o título de cidadão Capiense. É uma grande surpresa ser contemplado por essa honraria. Meus mais sinceros agradecimentos ao Vereador Zé de Adauto e a Câmara de Vereadores que votou em meu nome para receber tal honraria”, agradeceu o deputado.

O parlamentar disse que em um momento tão importante quanto esse, não poderia deixar de trazer à memória a luta honrosa de pessoas do município de Capim que merecem ser lembradas.

“Trago a saudosa memória do Seu Manoel Bento Batista e Maria Justina da Silva (Bilica), pessoas aguerridas e trabalhadores inesquecíveis. Em nosso meio, encontram-se pessoas que carregaram nos ombros a luta pela terra e a implantação da reforma agrária no município de Capim, bem como Zito Bento, Margarete, Rejane, Cesar, Danda, José de Ascendino e tantos outros”, lembrou.

O parlamentar lembrou ainda que durante a luta pela terra, contaram com o apoio e solidariedade em todos os momentos de Frei Roberto, do Arcebispo Dom José Maria Pires e Dom Marcelo Pinto Carvalheira.

“Hoje, a Paraíba possui 322 Assentamentos da Reforma Agrária. Estes assentamentos têm 16.999 famílias assentadas. Por outro lado, temos 4.155 famílias lutando pela terra em acampamentos e áreas de conflitos. É doloroso lembrar, mas vivenciamos diversos assassinatos, contando com 28 trabalhadores e trabalhadoras nos últimos 51 anos”, disse.

Luta no município de Capim

Frei Anastácio lembrou ainda que no Município de Capim, foram assassinados 02 trabalhadores e que fazia questão de mencioná-los, para que a luta travada por eles jamais seja esquecida: Aurelino Joaquim do Nascimento, morto em 15 de setembro de 1985 e Paulo Gomes do Nascimento, morto em 7 de agosto de 1995.

“Nos últimos 50 anos, com quatro mandatos de deputado estadual e um mandato de Deputado Federal, além de três anos e meio à frente da Superintendência do INCRA/PB, participei ativamente desta grande história que cravou a vitória de muitas lutas pela terra junto aos trabalhadores da CPT e MST”, lembrou.

Emendas para Capim

Frei Anastácio lembrou ainda que além da luta pela terra no município, ainda contribuiu enviando emendas parlamentares para Capim. “Como deputado federal, destinei R$790 mil reais em emendas parlamentares”, lembrou.

Ele explicou que os recursos foram destinados para a saúde básica e recapeamento asfáltico no município. “A existência do compromisso da lealdade incondicional para o bem estar da população de luta deste município de Capim, são valores que procurei pautar sempre na minha atuação”, enfatizou.

O parlamentar disse ainda que entende que a homenagem que recebeu – a de cidadão Capiense – é dirigida, principalmente, a todos os outros cidadãos capienses que caminharam com ele, nesta história de construção de um ideal e de uma história linda que vivenciaram juntos.

“Finalizo minhas palavras agradecendo, mais uma vez, a esta cidade amiga, aos seus habitantes, aos meus amigos e às minhas amigas da vida inteira, aos políticos e administradores, trabalhadores e trabalhadoras rurais e, em especial, à Câmara Municipal, na pessoa de cada um de seus Eminentes Vereadores, pela generosidade da aprovação do projeto que me torna Cidadão Capiense. Se tudo isso, significa dignidade ao trabalhador e cidadania, eu com orgulho exalto e proclamo, então: SOU CIDADÃO CAPIENSE”, concluiu.

