Câmara Municipal aprova projeto do executivo que concede reajuste do piso salarial para os ACS e ACE

Na manhã desta sexta-feira, dia 22, a Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa de Dentro, no agreste paraibano, aprovou por unanimidade o projeto de lei 10/2022 de autoria do poder executivo municipal que concede reajuste do piso salarial para os Agentes Comunitários de Saúde e aos Agentes Comunitários de Edemias.

O prefeito Zezinho da Rapadura já havia se reunido com as categorias para tratar sobre o assunto e garantir que o reajuste seria concedido de acordo com a constituição e seguindo a disponibilidade de recursos destinados pela União.

Com a aprovação do projeto o município passa a acompanhar o que determina a emenda constitucional aprovada este ano pelo congresso nacional que estabelece um piso inicial de 2 salários mínimos para os agentes e outros benefícios. O reajuste será pago com o acréscimo dos retroativos.

A Secretária de Saúde do município Erica Andrade vinha defendendo essa conquista da categoria e já havia discutido junto com o prefeito Zezinho a importância e agilizar o envio da lei a câmara municipal.

A sessão contou com a participação da secretaria adjunta de saúde do município Josânia Gama e dos representantes das categorias.

Assessoria Prefeitura de Lagoa de Dentro

