Câmera flagra momento de acidente que matou motoboy, em João Pessoa

Um motoboy morreu ao ser atingido por um carro, no fim da manhã deste sábado (14), no Bairro dos Estados, em João Pessoa. Câmeras de segurança de estabelecimento flagraram o momento da colisão. Bruno Barros, de 28 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

A motorista suspeita de provocar a colisão dirigia um veículo de cor preta e, segundo testemunhas, teria ultrapassado o sinal vermelho. O carro, que permaneceu no local do acidente, foi incendiado em protesto.

A mulher foi levada à Central de Polícia, no bairro Enersto Geisel.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...