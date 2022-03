Câmeras flagram homem levando objetos que roubou de uma residência em Guarabira.

Nome dele é Isac. Foi preso essa semana por ter furtado um aparelho de som, mas liberado no dia seguinte.

De acordo com informações do proprietário da residência (próxima a Azul Piscina). “Ele entrou na minha residência às 14:50 de hoje (18) e furtou um smartphone Samsung J7, um ventilador 40cm Arno e outras coisas que estão na sacola, mas que ainda não sei o que são.”

“Ele entrou por trás, pelo quintal. Moro vizinho à azul piscina.”

“Ele desceu pra o quintal, foi até a sala e levou os objetos citados.”

Ainda de acordo com relatos do proprietário da residência, para subir, ele usou uma escada que havia no quintal. Entrou e saiu pelo muro que fica na rua do antigo clube recreativo.

Se alguém souber onde estão os objetos ou quem tenha adquirido, que devolva na azul piscina, próximo à Assembleia de Deus.

