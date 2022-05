Camila Toscano diz que não definiu voto para presidente: “não tenho rejeição, mas aguardo decisão do partido para me posicionar”

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) mostrou preocupação com a situação econômica da Paraíba ao defender que é mais importante mudar o cenário político local do que nacional. Em entrevista ao programa Arapuan Verdade, nesta terça-feira (17), a parlamentar, ao ser questionada sobre seu candidato à presidência da República destacou estar mais preocupada com a eleição para o Governo da Paraíba.

“Muito mais importante se preocupar com a candidatura local para governador. Minha maior preocupação é local, temos um reflexo muito maior na política se a gente não mudar esse governador do que o presidente. O governador é bem mais prejudicial ao povo paraibano do que o presidente”, disse.

Segundo a deputada, no cenário nacional, o partido ainda não decidiu quem apoiará. Ela destacou que João Dória é uma opção, mas que aguarda a decisão que será dada pelo PSDB. “Ainda não tenho opção para o presidente da República. Não tenho essa visão de rejeição ainda, mas prefiro respeitar meu partido decidir que irá apoiar”, explicou.

A parlamentar que tenta a terceira eleição, declarou apoio à pré-candidatura de Efraim Filho ao Senado Federal, junto com Pedro Cunha Lima (PSDB) ao Governo do Estado.

A deputada Camila Toscano foi eleita deputada estadual pela primeira vez em 2014, sendo em 2018, reeleita para a sua segunda legislatura. Natural de João Pessoa, com raízes familiares em Guarabira, no brejo paraibano, Camila é advogada e cresceu no meio da política acompanhando a atuação dos pais: a ex-deputada Léa Toscano e o ex-prefeito Zenóbio Toscano.

clickpb